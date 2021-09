Marseille Musée d'Histoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille La Fresque Océane au Musée d’Histoire de Marseille Musée d’Histoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Musée d’Histoire de Marseille La Fresque Océane. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 Les services écosystémiques rendus par l’Océan, la pêche, les industries maritimes, la pollution : comment ces thématiques se raccrochent à l’histoire de Marseille ? Venez le découvrir dans cet atelier dédié et unique !

Au sein du Musée, nous ferons le lien entre les éléments de La Fresque Océane et les expositions du Musée d’Histoire de Marseille. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse 13001 Marseille 13001 organisateur : https://fresqueoceane.com/ Musée d’Histoire de Marseille

