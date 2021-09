Petit-Caux Musée d'histoire de la vie quotidienne Petit-Caux, Seine-Maritime Musique mécanique et engrenages Musée d’histoire de la vie quotidienne Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Fête de la science 06 octobre

Musée d'histoire de la vie quotidienne Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne. En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 à 16h30 Une médiatrice vous présentera un orgue de barbarie, un piano mécanique, une boîte à musique et vous expliquera les différents systèmes de codages inventés pour produire de la musique. Vous découvrirez les secrets mécaniques de ces instruments. Normandie>Seine-Maritime

Musée d'histoire de la vie quotidienne 3 rue de l'Ancienne Foire 76370

