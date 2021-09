Mâcon Musée des Ursulines Mâcon, Saône-et-Loire Fête de la Science au musée des Ursulines de Mâcon Musée des Ursulines Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Musée des Ursulines Santoni-Magnien. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Une visite thématique animée par un médiateur culturel du musée valorise les rapports entre les sciences et les arts à travers des exemples issus des collections du musée des Ursulines de Mâcon grâce à un parcours autour de trois axes :

-Les pigments (échantillons à découvrir)

-Les mathématiques et compositions picturales

