LA TECHNIQUE PRÉCÈDE LA SCIENCE Musée des Bois Jolis, 10 octobre 2021, Felleries. Fête de la science 09 – 10 octobre

Musée des Bois Jolis les amis de felleries et de ses bois jolis. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Le Moulin des Bois Jolis est alimenté en eau par La Belleuse affluent de l’Helpe majeure. Le poids de l’eau met en mouvement les roues à augets en état de fonctionnement. Il est envisagé d’utiliser l’une de ces roues pour produire de l’électricité.

Nous souhaitons pendant la semaine de la Fête de la Science présenter le projet d’électrification du musée à partir d’études menées par un comité scientifique. L’objectif sera de présenter lors d’une visite guidée le fonctionnement d’un moulin à eau et les améliorations envisagées pour rendre le moulin autonome en production d’électricité. Différentes notions seront abordées :

– Fonctionnement d’un moulin à eau : Spécification de la roue à auguet / situation du moulin / présentation de l’écosystème propre au site

(tournage sur bois et la vie de l’arbre et son impact écologique)

– L'eau facteur de transmission d'énergie : Notion de puissance et de vitesse

Musée des Bois Jolis 18 Rue de la Place 59740 Felleries 59740

