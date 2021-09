Paris Musée des arts et métiers Paris Visite : l’avion de Clément Ader Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite : l’avion de Clément Ader Musée des arts et métiers, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Musée des arts et métiers Agnès Cléquin. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h00

dimanche 10 octobre – 16h00 Venez découvrir l’incroyable histoire de cet aéroplane hors du commun, conçu entre 1893 et 1897 par l’ingénieur Clément Ader. Ce chef d’œuvre technique ouvre ainsi la voie à l’aventure aéronautique.

Visite flash tout public Île-de-France>Paris

Musée des arts et métiers 60 rue réaumur 75003 Paris 75003 organisateur : Musée des arts et métiers

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée des arts et métiers Adresse 60 rue réaumur 75003 Paris Ville Paris lieuville Musée des arts et métiers Paris