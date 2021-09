Paris Musée des arts et métiers Paris Alma et la machine volante Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée des arts et métiers Agnès Cléquin. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 11h00 En famille, venez découvrir la fabuleuse histoire de l’avion de Clément Ader à travers le récit d’Alma et de son incroyable machine. Alma rêve de voler. Elle n’a pas d’ailes, ni balai de sorcière, ni fusées aux pieds. Mais elle sait bricoler et est bien décidée à construire sa propre machine volante pour y arriver ! Île-de-France>Paris

Musée des arts et métiers 60 rue réaumur 75003 Paris

