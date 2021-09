Bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux Bordeaux, Gironde Exposition Paysans designers, un art du vivant Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

dimanche 10 octobre – 15h00 Face à la crise environnementale, le design a un nouveau rôle à jouer : plus que jamais, il lui incombe aujourd’hui de contribuer à repenser l’organisation sociale de notre quotidien en inventant de nouvelles réciprocités. L’exposition Paysans designers, un art du vivant présente ainsi une nouvelle génération de « paysans-chercheurs » qui, des Pyrénées-Atlantiques au Brésil en passant par l’Autriche ou la Drôme, cherchent à nous nourrir tout en régénérant les sols plutôt qu’en les exploitant. À la manière d’un designer, ces paysans, vignerons, éleveurs et maraîchers expérimentent de nouvelles pratiques pour produire en prenant en compte la particularité du contexte et des outils, quitte à réinventer ceux-ci pour les adapter aux spécificités locales : la terre, la topographie, l’écoulement des pluies, l’ensoleillement, les vents, les cycles biologiques de la faune et de la flore… Nouvelle-Aquitaine>Gironde

