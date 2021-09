Labastide-Rouairoux Musée départemental du Textile Labastide-Rouairoux, Tarn Au fil de la soie Musée départemental du Textile Labastide-Rouairoux Catégories d’évènement: Labastide-Rouairoux

Tarn

Au fil de la soie Musée départemental du Textile, 8 octobre 2021, Labastide-Rouairoux. Fête de la science 05 – 08 octobre

Musée départemental du Textile Conservation des musées départementaux. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les médiateurs culturels du Musée départemental du Textile vous emmènent à la découverte des secrets de l’élevage du ver à soie et du dévidage des cocons. Vous apprendrez à reconnaître les différents fils et tissus : soie grège, schappe de soie, soie sauvage, chenille et velours, crêpe de soie et organza… Le cycle du ver à soie, le touché de matières et le dévidage de cocons vous seront présentés. Ainsi les bases de la sériculture vous seront dévoilées lors de ces journées. Occitanie>Tarn

Musée départemental du Textile 1, rue de la rive, 81270, Labastide-Rouairoux 81270 organisateur : http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=conservation-presentation Musée départemental du Textile

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Rouairoux, Tarn Autres Lieu Musée départemental du Textile Adresse 1, rue de la rive, 81270, Labastide-Rouairoux Ville Labastide-Rouairoux lieuville Musée départemental du Textile Labastide-Rouairoux