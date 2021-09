Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain Épinal, Vosges L’art celtique dans les collections du Mudaac Musée départemental d’art ancien et contemporain Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

L’art celtique dans les collections du Mudaac Musée départemental d’art ancien et contemporain, 10 octobre 2021, Épinal. Fête de la science 10 octobre

Musée départemental d’art ancien et contemporain Musée départemental d’Art Ancien et Comptemporain. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h30 à 17h00 Le Musée départemental d’art ancien et contemporain conserve une collection d’objets permettant d’évoquer quelques-unes des caractéristiques de l’expression artistique de l’Europe celtique, entre le VIe siècle avant J.-C. et le début de notre ère. En témoignent notamment les objets mis au jour dans la tombe à char de Marainville-sur-Madon (Vosges), ainsi que les parures des nécropoles fouillées dans le département des Vosges et les nombreuses monnaies gauloises. En effet, les statères en or, deniers en argent, bronzes frappés et bronzes moulés comportent souvent un riche décor symbolique évoquant un art polymorphe, à la croisée des cultures celtiques et méditerranéennes. Grand Est>Vosges

Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 place Lagarde 88000 Épinal 88000 organisateur : https://mudaac.vosges.fr/ Musée départemental d’art ancien et contemporain

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée départemental d'art ancien et contemporain Adresse 1 place Lagarde 88000 Épinal Ville Épinal lieuville Musée départemental d'art ancien et contemporain Épinal