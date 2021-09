Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain Épinal, Vosges La science s’invite au Mudaac et à Grand Musée départemental d’art ancien et contemporain Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

La science s'invite au Mudaac et à Grand Musée départemental d'art ancien et contemporain, 8 octobre 2021, Épinal. Fête de la science 07 – 08 octobre

Musée départemental d’art ancien et contemporain adebrosse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires. La couleur et l’art celtique seront mis à l’honneur au Musée départemental d’art ancien et contemporain à Epinal. Sous forme d’ateliers de manipulation, les enfants et leurs parents pourront comprendre le rôle de la couleur et de la science dans l’art. Les collections celtiques auront, quant à elles, un coup de projecteur, permettant de révéler les différentes formes de cet art trop peu connu.

A Grand, c’est l’archéologie qui sera mise en avant. Des ateliers seront proposées pour les scolaires pour saisir les différentes techniques, spécialités de l’archéologie. Un Escape Game sera proposé aux adultes qui ne disposeront que de 45 min pour percer les mystères de l’archéologie. Grand Est>Vosges

