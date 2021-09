Épinal Musée départemental d'art ancien et contemporain Épinal, Vosges Sciences et techniques au service de l’art : l’exemple de la couleur Musée départemental d’art ancien et contemporain Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Sciences et techniques au service de l'art : l'exemple de la couleur Musée départemental d'art ancien et contemporain, 8 octobre 2021, Épinal. Fête de la science 07 – 08 octobre

Musée départemental d’art ancien et contemporain adebrosse. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Trois ateliers pour comprendre :

La fabrique des couleurs : quelles sont les sources de la création de la couleur? Quels sont les étapes et les procédés qui offrent aux œuvres toute leur vivacité et expressivité ?

Le sens des couleurs : à l’époque Moderne de nombreuses découvertes scientifiques ont été faites, révolutionnant notre approche de la couleur, de la lumière et de la perception. Dans cet atelier, les élèves seront amenés à expérimenter certaines d’entres elles afin de comprendre comment les artistes se sont appropriées ces nouvelles données scientifiques pour les mettre au service de leur oeuvre.

L’oeil à l’épreuve : La perspective atmosphérique: comment créer un effet de profondeur par l’usage de couleurs froides/chaudes? Les élèves découvriront la règle des 3 tons pratiquée en particulier au 17ème siècle par les artistes allemands et des écoles du nord. Grand Est>Vosges

