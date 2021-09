Arles Musée départemental Arles antique Arles, Bouches-du-Rhône La Nuit étoilée : Le planétarium Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h30 à 11h15

samedi 02 octobre – 15h30 à 16h15

samedi 02 octobre – 17h00

dimanche 03 octobre – 10h30 à 11h15

dimanche 03 octobre – 15h30 à 16h15

dimanche 03 octobre – 17h00 Avec La bergère des étoiles, embarquez à bord du planétarium pour un voyage interstellaire sous la voûte céleste, et laissez-vous bercer par le récit de ces légendes.

Le planétarium est une structure à l’intérieur de laquelle est projetée à 360 ° une simulation de la voûte céleste et des films immersifs commentées par une astronome. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique presqu’île du cirque romain BP 205 13635 Arles 13635 organisateur : Musée départemental Arles antique

