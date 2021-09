Arles Musée départemental Arles antique Arles, Bouches-du-Rhône La piste aux étoiles Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La piste aux étoiles Musée départemental Arles antique, 3 octobre 2021, Arles. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 17h30

dimanche 03 octobre – 10h00 à 17h30 Partez en famille, seul(e) ou entre amis avec votre livret de jeu, à la recherche des dieux, déesses et héros qui peuplent la voûte céleste !

Par City Creative Theory Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique presqu’île du cirque romain BP 205 13635 Arles 13635 organisateur : Musée départemental Arles antique

