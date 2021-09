Marcy-l'Étoile Musée de sciences biologiques Dr Merieux Marcy-l'Étoile, Rhône Tests et vaccins COVID19 : prouesses en temps de crise Musée de sciences biologiques Dr Merieux Marcy-l'Étoile Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile

mardi 05 octobre – 19h00 Tests et vaccins COVID-19 : prouesses en temps de crise

En février 2020 éclatait une pandémie sans précédent. Après une phase de sidération, la communauté scientifique internationale s’est mobilisée pour lutter contre la COVID-19. Dans un contexte de crise marqué par l’urgence, les incertitudes et les fake news, alors que s’engageait une course contre la montre avec le virus puis ses mutants, des chercheurs et des industriels ont réussi à développer puis à produire des tests de diagnostic et des vaccins de nouvelle génération en des temps records. Le Musée de Sciences biologiques Dr Mérieux a souhaité revenir sur des prouesses exceptionnelles qui permettent une sortie de crise et au-delà, font avancer la science et la santé publique mondiale. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

