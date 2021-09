Rom Musée de Rauranum Deux-Sèvres, Rom Le chauffage au sol, cette invention romaine. Musée de Rauranum Rom Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rom

Le chauffage au sol, cette invention romaine. Musée de Rauranum, 3 octobre 2021, Rom. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée de Rauranum musee.rauranum. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Venez découvrir le système de chauffage au sol chez les romains. Vous pourrez vous s’essayer à la fabrication en terre des différentes parties d’un hypocauste comme les pilettes et les tubuli et découvrir le fonctionnement de cette invention. Nouvelle-Aquitaine>Deux-Sèvres

Musée de Rauranum 1 place de l’église 79120 Rom 79120 organisateur : Musée de Rauranum

