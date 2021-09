Nuits-Saint-Georges Musée de Nuits-Saint-Georges Côte-d'Or, Nuits-Saint-Georges Instant’Années de Nuits Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’évènement: Côte-d'Or

samedi 09 octobre – 14h00 Deux photographes vous proposeront des démonstrations et des temps de partage autour de la photographie.

Découvrez la passion de la photographie dans les années 1920-1930, qu’il s’agisse de celle qui anime les photographes de métier comme les portraitistes en atelier, les photographes ambulants, mais aussi celle qui donne envie aux photographes amateurs de s’adonner à cette pratique, à savoir la prise de vues.

Des clichés d’époque mais aussi des appareils de prise de vues, de tirage ou de développement seront exposés et leur fonctionnement expliqué.

Vous aurez aussi l'opportunité d'assister à des opérations de développement et de tirage photographique à partir de négatifs photographiques sur plaque de verre (gélatino-bromure d'argent) et sur papier artisanal, copie du papier d'époque.

