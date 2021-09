Nuits-Saint-Georges Musée de Nuits-Saint-Georges Côte-d'Or, Nuits-Saint-Georges La « cyance » au Musée de Nuits-Saint-Georges Musée de Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Musée de Nuits-Saint-Georges Musée de Nuits-Saint-Georges. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Ce programme éducatif, destiné au public scolaire, se déroule en deux volets. Les enfants sont invités à découvrir l’exposition temporaire Instant’Années de Nuits accompagnés par un médiateur culturel. Cette exposition présente notamment des photographies inédites de la ville de Nuits-Saint-Georges prises par Jules Misserey, photographe amateur dans les années 1920. Lors d’une deuxième séance, les élèves participeront, en demi-groupe, à deux ateliers : tirage cyanotype et activité ludique pour découvrir la chronologie de la photographie et ses principales évolutions depuis son invention. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

