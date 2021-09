Strasbourg Musée de minéralogie Bas-Rhin, Strasbourg Exposition temporaire “Thébaïde” au Musée de minéralogie de Strasbourg Musée de minéralogie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Exposition temporaire “Thébaïde” au Musée de minéralogie de Strasbourg Musée de minéralogie, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 03 octobre

Musée de minéralogie Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 Thébaïde : « lieu sauvage, isolé et paisible, où l’on mène une vie retirée et calme »

Les pierres sont cristallines, agglomérées, pleurantes, délicates, vacillantes, stables parfois ; d’un calme désarmant. Comme si tous les états du vivant demeuraient en elles. Comme si elles jouaient et rejouaient, à elles seules, l’histoire de l’univers.

Venez plonger votre regard au sein des minéraux, et découvrez de sublimes micro-paysages !

Exposition photographique, Oeuvre sonore, Sculptures à découvrir en présence des artistes. Grand Est>Bas-Rhin

Musée de minéralogie 1 Rue Blessig 67000 Strasbourg 67200 organisateur : Musée de minéralogie

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Musée de minéralogie Adresse 1 Rue Blessig 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Musée de minéralogie Strasbourg