Lodève Musée de Lodève Hérault, Lodève Fausses fouilles / vrais chercheurs Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

Fausses fouilles / vrais chercheurs Musée de Lodève, 9 octobre 2021, Lodève. Fête de la science 06 – 09 octobre

Musée de Lodève Myriam Chollet. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00

samedi 09 octobre – 14h30 à 16h00 Avec pinceaux, truelles et balayettes, déterrez des objets du passé. Enquêtez sur leurs origines et leurs fonctions pour ressentir, comme un archéologue, le frisson de la découverte. Occitanie>Hérault

Musée de Lodève 1 place Francis Morand Square Georges Auric 34700 Lodève 34700 organisateur : Musée de Lodève

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Musée de Lodève Adresse 1 place Francis Morand Square Georges Auric 34700 Lodève Ville Lodève lieuville Musée de Lodève Lodève