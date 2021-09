Lodève Musée de Lodève Hérault, Lodève Fausses fouilles / vrais chercheurs Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

Fausses fouilles / vrais chercheurs Musée de Lodève, 8 octobre 2021, Lodève. Fête de la science 04 – 08 octobre

Musée de Lodève Myriam Chollet. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Avec pinceaux, truelles et balayettes déterrez des objets du passé. Enquêtez sur leurs origines et leurs fonctions pour ressentir, comme un archéologue, le frisson de la découverte. Occitanie>Hérault

Musée de Lodève 1 place Francis Morand Square Georges Auric 34700 Lodève 34700 organisateur : Musée de Lodève

