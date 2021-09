Cluses Musée de l'horlogerie et du décolletage Cluses, Haute-Savoie Visite guidée en LSF du musée Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses Catégories d’évènement: Cluses

Haute-Savoie

Visite guidée en LSF du musée Musée de l’horlogerie et du décolletage, 2 octobre 2021, Cluses. Fête de la science 02 octobre

Musée de l’horlogerie et du décolletage Musée de l’horlogerie et du décolletage. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30 Les collections du musée accessibles aux mal-entendants : une visite générale en LSF pour comprendre l’histoire de la mesure du temps et l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve.

Traduction par l’association PASSERELLS. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Musée de l’horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre 74300 Cluses 74300 organisateur : http://www.musee.2ccam.fr Musée de l’horlogerie et du décolletage

Détails Catégories d’évènement: Cluses, Haute-Savoie Autres Lieu Musée de l'horlogerie et du décolletage Adresse 100 place du 11 novembre 74300 Cluses Ville Cluses lieuville Musée de l'horlogerie et du décolletage Cluses