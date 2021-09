Cluses Musée de l'horlogerie et du décolletage Cluses, Haute-Savoie L’émotion de la découverte Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses Catégories d’évènement: Cluses

dimanche 03 octobre – 15h00 à 16h30 Ce sont les savants qui sont à l’origine de la précision horlogère.

Au travers de nos collections, découvrez les recherches de ces génies et leur impact sur notre vie. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Musée de l'horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre 74300 Cluses

