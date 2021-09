Saint-Nicolas-d'Aliermont Musée de l’horlogerie Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Univers mécanique Musée de l’horlogerie Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

dimanche 03 octobre – 14h00 A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire du musée, Une exposition universelle à Saint Nicolas d’Aliermont, la compagnie steampunk envahit le musée et vous invite à entrer dans leur univers à l’esthétique si particulière. Tout l’après-midi, retrouvez-la à travers les salles du musée dans une ambiance victorienne aux reflets de révolution industrielle.

Et pour les enfants, tout au long de l'après-midi, nous proposons des ateliers de création de bijoux inspirés de l'univers steampunk.

Musée de l'horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont

