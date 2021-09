Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Seine-Saint-Denis Attachez vos ceintures ! Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Musée de l'Air et de l'Espace – Aéroport de Paris-Le Bourget. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 Que se passe-t-il lorsque nous passons dans une zone de turbulences ? Quels sont les moyens mis en place pour assurer la sécurité des passagers et des équipages ? Quels dangers peuvent survenir dans l’espace ?

Incontournable, la sécurité aérienne et spatiale s’est considérablement renforcée au fil du temps. Plongez dans les collections du musée de l’Air et de l’Espace pour comprendre ces évolutions.

Conférences, ateliers, séances en immersion dans le planétarium et démonstrations répondront aux questions des plus petits et des plus grands. Une seule consigne : attachez votre ceinture et laissez-vous porter. Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Musée de l'Air et de l'Espace 3 esplanade de l'Air et de l'Espace, 93350 Le Bourget

