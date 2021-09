Gréasque Musée de la Mine - Puits Hély d'Oissel Bouches-du-Rhône, Gréasque Sciences et technologies des mines de charbon Musée de la Mine – Puits Hély d’Oissel Gréasque Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

samedi 09 octobre – 09h30 à 17h00 Découverte des sciences de la terre (géologie et paléontologie) et des évolutions technologiques en rapport avec les mines de charbon.

Animation en deux temps:

– Escape-game (30 minutes): énigmes sur la géologie et la paléontologie dans la toute nouvelle salle dédiée du musée

Enigmes élaborées par le comité scientifique, approche ludique de ces sciences, en autonomie (mais en présence d’un animateur de zone)



– Expériences sur les technologies (30 minutes): quels types de lampes étaient utilisées à la mine et comment éclairaient-elles? qu’est-ce qu’un coup de poussière? comment fonctionnaient les outils de la mine (avec quelle énergie)? etc –

Démonstrations et manipulations permettant de comprendre ces questions et les découvertes scientifiques associées (issues des diverses révolutions industrielles).



Provence-Alpes-Côte d'Azur>Bouches-du-Rhône

Musée de la Mine – Puits Hély d’Oissel Puits Hély d’Oissel 13850 Gréasque 13850 organisateur : https://museeminegreasque.fr Musée de la Mine – Puits Hély d’Oissel

