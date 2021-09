Jarrie Musée de la chimie Isère, Jarrie Atelier Couleurs et lumière blanche Musée de la chimie Jarrie Catégories d’évènement: Isère

Jarrie

Atelier Couleurs et lumière blanche Musée de la chimie, 8 octobre 2021, Jarrie. Fête de la science 03 – 08 octobre

Musée de la chimie Musée de la chimie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 03 octobre – 14h00 Au cours de cet atelier, nous explorerons par une suite de questions et d’expériences, les propriétés de la lumière blanche (expériences de décomposition, obtention de lumière blanche par mélange de lumières colorées, lien entre la couleur des objets et la couleur de la lumière, etc). Fabrication de lunettes de diffraction.

Un atelier animé par Julien Delahaye, chercheur à l’Institut Néel et Sylvie Zanier, enseignante en physique à l’Université Grenoble Alpes à l’origine du projet 123 Couleurs

Durée : 1 heure

Dimanche 3 octobre : un atelier toutes les heures à partir de 14h Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Musée de la chimie 100 montée de la Creuse – Le clos Jouvin 38560 Jarrie 38560 organisateur : https://museechimiejarrie.wixsite.com/chimiejarrie Musée de la chimie

Détails Catégories d’évènement: Isère, Jarrie Autres Lieu Musée de la chimie Adresse 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie Ville Jarrie lieuville Musée de la chimie Jarrie