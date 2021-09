Jarrie Musée de la chimie Isère, Jarrie Visite commentée et interactive de l’exposition “Quand la chimie nous éclaire” Musée de la chimie Jarrie Catégories d’évènement: Isère

Jarrie

Visite commentée et interactive de l’exposition “Quand la chimie nous éclaire” Musée de la chimie, 8 octobre 2021, Jarrie. Fête de la science 03 – 08 octobre

Musée de la chimie Musée de la chimie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 03 octobre – 14h00 Avec la complicité d’un partenaire de l’exposition (chercheur ou enseignant), vous serez guidés dans le parcours de l’exposition. A l’aide des expériences qui vous sont proposées, vous découvrez les technologies d’éclairage qui, en plus de leur fonction première, doivent répondre aux enjeux écologiques du moment en termes de durée de vie, de consommation d’énergie ou de disponibilité des ressources. Cette exposition a pour but de montrer comment la chimie a accompagné et accompagne les évolutions de l’éclairage, notamment par les interactions entre la matière, la lumière et notre système visuel.

Durée : 1 heure

Dimanche 3 octobre : départ toutes les heures à partir de 14h Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Musée de la chimie 100 montée de la Creuse – Le clos Jouvin 38560 Jarrie 38560 organisateur : https://museechimiejarrie.wixsite.com/chimiejarrie Musée de la chimie

Détails Catégories d’évènement: Isère, Jarrie Autres Lieu Musée de la chimie Adresse 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie Ville Jarrie lieuville Musée de la chimie Jarrie