Le Musée de la Bière de Stenay fête la Science ! Musée de la Bière de Stenay, 11 octobre 2021, Stenay.

Fête de la science 01 – 11 octobre

Musée de la Bière de Stenay Musée de la Bière de Stenay. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

lundi 11 octobre – 10h00

Au programme :

Une exposition interactive : “Planète Nature” prêtée par Escales de Sciences (1er – 11 octobre)

Venez découvrir sous forme de bandes dessinées (de Peb et Fox), les thèses de 10 doctorants travaillant sur les liens entre sciences et environnement. A travers ces “bulles de science” pénétrez dans le secret des travaux menés par de jeunes chercheurs, à l’interface entre l’Homme et la Nature, de façon ludique et passionnante.

L’exposition sera ponctuée d’ateliers participatifs, pour rendre la visite plus interactive pour les petits comme pour les grands !



Intervention d’une des doctorants : Emilie Gouriveau (2 – 3 octobre)

Médiatrice scientifique, Emilie vous propose une animation en continue, sans contrainte, autour de l’observation des pollens et des indices qu’ils nous donnent sur l’histoire des paysages.



Un apéro-conférence : organisé par Pint Of Science (8 octobre)

Venez réfléchir et débattre autour d’un verre, sur le thème de l’écologie et du développement durable.



Des animations : Les plantes comme vous ne les avez jamais vues ! (9 octobre)

Venez tester vos connaissances sur les plantes, découvrir leur fonctionnement par des manipulations et des observations, afin d’en apprendre plus sur les enjeux de la biologie.



Des ateliers pédagogiques : Pour les graines de chercheurs (1er – 11 octobre)

Le Musée propose aux établissements scolaires, du primaire au secondaire, un large choix d’ateliers autour de thématiques scientifiques telles que la biologie, le recyclage et les énergies renouvelables.

Grand Est>Meuse

Musée de la Bière de Stenay 17 rue du Moulin 55700

organisateur : https://museedelabiere.com/ Musée de la Bière de Stenay