Stenay Musée de la Bière de Stenay Les plantes comme vous ne les avez jamais vues !

Stenay

Les plantes comme vous ne les avez jamais vues ! Musée de la Bière de Stenay, 9 octobre 2021, Stenay. Fête de la science 09 octobre

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 Avec Eléa Héberlé, vous découvrirez que les plantes sont des êtres vivants pleins de ressources. Venez les observer sous toutes les coutures pour mieux comprendre comment elles fonctionnent et peuvent nous rendre service !



Eléa est docteure en biologie et communicante scientifique son but : rendre la biologie accessible à tous. Vous pouvez la retrouver sur le compte twitter et le blog du Plantoscope ainsi que sur Podcast Science.



Avec elle, embarquez-vous pour un voyage dans le monde fascinant du végétal : émerveillement garanti ! Grand Est>Meuse

Musée de la Bière de Stenay 17 rue du Moulin 55700

