Les pollens, témoins du temps qui passe Musée de la Bière de Stenay, 3 octobre 2021, Stenay.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 18h00

dimanche 03 octobre – 13h30 à 18h00

Emilie Gouriveau, qui a participé au projet « Sciences en Bulles » et à l’exposition Planète Nature propose à travers un temps de rencontre et d’échanges de vous faire découvrir ses passions pour la biologie, la botanique et l’archéologie qui l’ont conduite à se spécialiser dans l’étude des pollens, un monde microscopique mais qui permet de voyager dans le temps !

Grâce aux pollens on peut reconstituer l’histoire d’un paysage, y retrouver les traces d’anciennes occupations humaines ainsi que leur impact sur l’environnement. Emilie a entreprit ses recherches dans les Vosges du Nord, une région au lourd passé industriel, elle a dû prélever des échantillons de sol très ancien, enfouis sous nos pieds. Saviez-vous qu’un grain de pollen a une résistance remarquable ? On peut trouver des spécimens âgés de 10 millions d’années !

Venez discuter avec elle pour en apprendre plus sur ses méthodes de recherches, observer des grains de pollens et les associer aux bonnes plantes pour recréer un paysage disparu au fil du temps.

Grand Est>Meuse

Musée de la Bière de Stenay 17 rue du Moulin 55700

https://museedelabiere.com/