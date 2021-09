Cassel Musée de Flandre Cassel, Nord La science au service de l’art : ce que nous apprennent les analyses scientifiques des œuvres Musée de Flandre Cassel Catégories d’évènement: Cassel

Nord

La science au service de l’art : ce que nous apprennent les analyses scientifiques des œuvres Musée de Flandre, 8 octobre 2021, Cassel. Fête de la science 04 – 08 octobre

Musée de Flandre Musée de Flandre. Entrée libre En présentiel Scolaires. Niveaux : De la 6e à la Terminale

En véritable artisan, le peintre préparait lui-même secrètement son support en bois ainsi que ses pigments. Aujourd’hui, les musées disposent de différents outils scientifiques pour mieux connaître les différentes étapes de création de l’œuvre. La dendrochronologie, méthode ancienne, est toujours utilisée pour dater plus ou moins précisément les huiles sur bois. Grâce aux techniques scientifiques basées sur les rayonnements lumineux (UV, IR, radiographie), de nouvelles informations peuvent être exploitées. Les élèves sont mis en situation et doivent interpréter les clichés et les résultats pour cerner ce qui se cache sous le vernis des tableaux ! Hauts-de-France>Nord

Musée de Flandre 26 Grand Place 59670 Cassel 59670 organisateur : https://museedeflandre.fr/ Musée de Flandre

Détails Catégories d’évènement: Cassel, Nord Autres Lieu Musée de Flandre Adresse 26 Grand Place 59670 Cassel Ville Cassel lieuville Musée de Flandre Cassel