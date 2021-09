Venez vous amuser autour de l’électricité ! Musée d’Art moderne de Paris, 10 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 09 – 10 octobre

Musée d’Art moderne de Paris Musée d’Art moderne de Paris. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

Les familles sont invitées à venir découvrir l’électricité en participant à des ateliers ludiques et amusants ! Ces ateliers sont proposés en partenariat avec EDF et Nexans. Rendez-vous le 9 et le 10 octobre, de 14h à 17h, dans le hall du musée.

Un atelier Lego (proposé par EDF) : Pour construire à plusieurs une tour de refroidissement ou aéroréfrigérante, un dispositif souvent présent dans les centrales de production d’électricité. Un animateur vous guidera dans les différentes étapes de construction de la tour et vous expliquera son fonctionnement tout en s’amusant!

Inscription sur place (dans la limite des places disponibles). 4 à 5 personnes. Ateliers à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. Durée : 30 minutes.

Un conte La Fabrique des nuages, proposé par EDF : En complément de l’atelier Légo, les parents pourront faire découvrir aux plus petits l’incroyable histoire de la machine à fabriquer des nuages! Ce conte aussi lumineux que décalé a été écrit par le comédien et humoriste Gérémy Crédeville et illustré par l’artiste Julien Favier avec l’aide de 150 écoliers.

Un atelier/concours “Dessine-moi l’électricité” (proposé par EDF) : Après avoir découvert la fabuleuse fresque de Raoul Dufy, vous serez invités à dessiner vous aussi votre propre représentation de l’électricité. Un dessin qui pourra à termes venir enrichir la mise en lumières monumentale d’une tour aéroréfrigérante…

Les ateliers EDF s’adressent aux enfants à partir de 3 ans accompagnés de leurs parents.

les éoliennes en mer ou comment transformer le vent en électricité? (proposé par Nexans) : Le vent est une des énergies renouvelables clés pour la préservation des ressources de la planète. Au programme de cet atelier, nous vous monterons comment le vent crée de l’énergie, comment fonctionnent les éoliennes en mer, et comment cette énergie est transportée pour son utilisation dans nos vies quotidiennes. À vous de jouer pour la fabrication d’une éolienne pour constituer la maquette d’un parc éolien en mer !

Les supraconducteurs, super-héros de l’électricité. (proposé par Nexans) : Les supraconducteurs sont capables de transporter des quantités d’énergie sans précédent et à la vitesse de l’éclair. Lors de cet atelier, nous vous présenterons leur incroyable pouvoir et vous serez à l’œuvre pour concevoir une maquette de câble supraconducteur et la liaison au cœur de la ville, préparez-vous !

Les ateliers Nexans s’adressent aux enfants à partir de 6 ans.

Inscription sur place (dans la limite des places disponibles). Ateliers à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h.

Durée : 30 à 45 minutes par atelier.

Île-de-France>Paris

Musée d’Art moderne de Paris 11, Avenue du Président Wilson 75116 Paris 75116

organisateur : https://www.mam.paris.fr/ Musée d’Art moderne de Paris