Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie Loire, Saint-Étienne Ruban, textile médical et intimité Musée d’Art et d’Industrie Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Ruban, textile médical et intimité Musée d’Art et d’Industrie, 3 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 02 – 03 octobre

Musée d’Art et d’Industrie Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30

dimanche 03 octobre – 15h00 à 16h30 Parmi les usages du textile, la santé constitue aujourd’hui un secteur d’application dynamique qui offre des solutions thérapeutiques innovantes. Coline Mesmin, ingénieure R&D au sein de la société Sigvaris, partagera l’expérience et le savoir-faire de cette société devenue, au fil des années, une entreprise ambassadrice de l’industrie du textile médical en France. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Musée d’Art et d’Industrie 2 Place Louis Comte 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : Musée d’Art et d’Industrie

