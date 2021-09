Lisieux Musée d'art et d'histoire de Lisieux Calvados, Lisieux Conférence autour de la réstauration d’oeuvre Musée d’art et d’histoire de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Conférence autour de la réstauration d’oeuvre Musée d’art et d’histoire de Lisieux, 2 octobre 2021, Lisieux. Fête de la science 02 octobre

Musée d’art et d’histoire de Lisieux Pôle Muséal. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30 Dans le cadre de la Fête de la Science, le Musée d’art et d’histoire vous propose une conférence de Claudia Rubino, spécialiste de la restauration de sculptures. Ce temps de rencontre et d’échange permettra à la restauratrice de mettre en valeur différentes facettes de son métier. Elle abordera aussi plus en détail la restauration qu’elle a effectuée sur un haut-relief de Louis XIV, œuvre issue des collections du Musée du Vieux Manoir d‘Orbec et qui sera exposée lors de cette conférence.

Suite à cette conférence, il vous sera possible de visiter librement et gratuitement le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux où se raconte l’histoire de la ville de ses commencements à nos jours. Par ailleurs, le Musée accueille cette année le dispositif immersif de la Micro-folie, pourquoi ne pas vous initier aux nouvelles technologies en même temps ? Normandie>Calvados

Musée d’art et d’histoire de Lisieux 38 Boulevard Louis Pasteur 14100 Lisieux 14100 organisateur : Musée d’art et d’histoire de Lisieux

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Lisieux Adresse 38 Boulevard Louis Pasteur 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Musée d'art et d'histoire de Lisieux Lisieux