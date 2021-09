Montbrison Musée d'Allard Loire, Montbrison Visite commentée Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Visite commentée Musée d’Allard, 9 octobre 2021, Montbrison. Fête de la science 09 octobre

Musée d’Allard Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 15h00 Dans le cadre du Village des Sciences, nous proposons deux visites commentées au musée le samedi à 10h et 15h sur le thème Science et fiction dans le cabinet d’histoire naturelle de Jean-Baptiste d’allard avec pour titre « Construire la science”. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Musée d’Allard 13 Boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison 42600 organisateur : Musée d’Allard

