Montbrison Musée d'Allard Loire, Montbrison Mort(s) animale(s) : une histoire naturelle ? Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Mort(s) animale(s) : une histoire naturelle ? Musée d’Allard, 7 octobre 2021, Montbrison. Fête de la science 07 octobre

Musée d’Allard Fête de la science Loire. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 15h00 à 16h30 Conférence de Raphaël Marlière, guide naturaliste

Venez assister à une conférence d’un passionné d’histoire naturelle. Il propose des visites guidées et conférences sur différents thèmes en lien avec la biodiversité, l’Histoire et l’anthropologie. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Musée d’Allard 13 Boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison 42600 organisateur : Musée d’Allard

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Musée d'Allard Adresse 13 Boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison Ville Montbrison lieuville Musée d'Allard Montbrison