Le Puy-en-Velay Musée Crozatier Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Le théâtre optique d’Emile Reynaud – Atelier des inventions géniales Musée Crozatier Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Le théâtre optique d’Emile Reynaud – Atelier des inventions géniales Musée Crozatier, 9 octobre 2021, Le Puy-en-Velay. Fête de la science 09 octobre

Musée Crozatier astu’sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00 Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Loire

Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin 43000 Le Puy-en-Velay 43000 organisateur : http://www.astusciences.org/ Musée Crozatier

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Musée Crozatier Adresse 2 Rue Antoine Martin 43000 Le Puy-en-Velay Ville Le Puy-en-Velay lieuville Musée Crozatier Le Puy-en-Velay