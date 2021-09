Le Puy-en-Velay Musée Crozatier Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Panique au musée ! – Musée Crozatier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Panique au musée ! – Musée Crozatier Musée Crozatier, 9 octobre 2021, Le Puy-en-Velay. Fête de la science 09 octobre

Musée Crozatier astu’sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 16h00 Vous avez été engagé pour lutter contre un groupe malveillant qui s’apprête à diffuser une vidéo totalement fausse à l’échelle mondiale…mettant en péril l’espèce humaine. L’annonce de cette fausse fin du monde pourrait créer la panique ! Pour les contrer, vous allez devoir collaborer avec une collègue qui suit l’affaire. Malheureusement, elle a eu un imprévu et vous devez récupérer au plus vite les preuves qu’elle a laissées et sortir du lieu avant qu’il ne soit trop tard !



à 11h, 14h et 16h – durée 45 minutes

Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin 43000 Le Puy-en-Velay

