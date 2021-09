Saint-Julien Musée Claude Bernard Rhône, Saint-Julien Les défis scientifiques du musée Claude Bernard Musée Claude Bernard Saint-Julien Catégories d’évènement: Rhône

Les défis scientifiques du musée Claude Bernard Musée Claude Bernard, 3 octobre 2021, Saint-Julien. Fête de la science 02 – 03 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 A l’occasion de la fête de la science, le musée Claude Bernard vous propose de vous essayer aux sciences tout en vous amusant. Marchez dans les pas de Claude Bernard, célèbre physiologiste natif du Beaujolais, en réalisant des expériences. Laissez-vous gagner par l’émotion de celui qui découvre et comprend un phénomène scientifique! Pour cela, deux formules vous sont proposées:

– Formule Défi : en équipe, tentez de résoudre des énigmes en faisant des expérience pour remporter le défi “science”. Recommandé aux familles

– Formule Bar à expériences : seul, entre amis ou en famille, venez tester ce bar d'un genre nouveau. Au menu, des expériences courtes et édifiantes pour pouvoir briller en société. Devenez incollables sur la densité de l'air, la capillarité et plein d'autres choses encore! Tout public

Musée Claude Bernard 414 route du Musée 69640 Saint-Julien

