La région de Saint-Julien-Blacé : comprendre un territoire par sa géologie Musée Claude Bernard, 8 octobre 2021, Saint-Julien.

Fête de la science 08 octobre

Musée Claude Bernard Musée Claude Bernard. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00

La région de Saint-Julien et de Blacé est avant tout marquée par le calcaire bicolore, équivalent local de la célèbre pierre dorée. Il n’est qu’à voir les centres-villages, châteaux, églises, maisons vigneronnes et aménagements urbains et ruraux pour s’en convaincre. Mais, bien que moins visible dans l’habitat, une autre part de sa géologie offre un ensemble de roches particulièrement varié, qui a fourni une grande diversité de ressources pour la construction, l’artisanat et l’industrie : pierres cristallines et granitiques, pierres calcaires, grès, sables, argiles, minerais… La juxtaposition de ces richesses minérales est le résultat d’une histoire géologique exceptionnellement longue et complexe, laquelle a amplement conditionné le paysage naturel et l’occupation humaine de ce territoire. Par cette histoire remarquable, le pays de Saint-Julien et de Blacé est devenu une véritable terre de « géopatrimoines » qui participent pleinement à son identité historique, sociale et culturelle.

Bruno Rousselle, géologue, conservateur du Musée des Pierres Folles et conseiller scientifique auprès du Géoparc Beaujolais UNESCO, nous racontera cette histoire qui a modelé notre cadre de vie, nos paysages et aussi, nos viticulteurs en sont les garants, notre terroir et ses vins.

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Musée Claude Bernard 414 route du Musée 69640 Saint-Julien 69640

organisateur : Musée Claude Bernard