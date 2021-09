Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Ecouter et regarder les oiseaux (familles) Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

samedi 09 octobre – 14h00 Atelier en partenariat avec le GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres) autour de la construction de nichoirs. Découverte des oiseaux du bâti et du jardin en lien avec la collection du musée. Présentation des différents modèles de nichoirs et des stratégies de nidification. Construction de nichoirs multi spécifiques. Découverte des chants d’oiseaux. Visite libre de la collection ornithologique et accès aux outils de médiation (table interactive). Nouvelle-Aquitaine>Deux-Sèvres

Musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges 79000 Niort 79000 organisateur : https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-bernard-dagesci/index.html Musée Bernard d’Agesci

