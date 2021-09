La Ville-Dieu-du-Temple Musée Archéologique Théopolitain La Ville-Dieu-du-Temple, Tarn-et-Garonne Musée Archéologique Théopolitain Musée Archéologique Théopolitain La Ville-Dieu-du-Temple Catégories d’évènement: La Ville-Dieu-du-Temple

Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 à 17h30 Des passionnés de préhistoire, de période Gallo-Romaine, de Moyen-âge, et d’histoire de la monnaie ont décidé de se regrouper en association « loi 1901 » pour mettre en valeur leurs collections et les présenter au public. Leur but est de partager avec le plus grand nombre leur passion au travers de cette galerie archéologique. Répartis dans quatre espaces, avec une suite chronologique, les objets exposés démontrent la richesse de notre région et de notre passé. L’association présente dans ses vitrines, des objets qui pour la plupart sont originaires de notre région. Occitanie>Tarn-et-Garonne

Musée Archéologique Théopolitain Place Dels Ainats 82290 La Ville-Dieu-du-Temple

