La biodiversité s'invite au MucemLab ! Mucem Lab – 201 Quai du Port, 8 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 08 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h00

Au MucemLab, à l’occasion de la Fête de la Science, les élèves de l’École Supérieure Design de Marseille (ESDM) viennent présenter leurs films d’animation sur le thème de la biodiversité, réalisés en collaboration avec le GREC-SUD (Groupe Régional d’Experts sur le Climat) et avec l’aide de Marie-Jo Long (réalisatrice).

Le 8 octobre, venez 201 Quai du Port, entrée Fort St Jean, découvrir les films et leur processus de création, en présence des étudiants qui pourront répondre à vos questions. Une exposition, ouverte de 10h à 17h45 accompagnera ces projections retraçant le making of de cette aventure !

Pour clore la journée, vous pourrez assister à une conférence d’Antoine Nicault, coordinateur et animateur du GREC-SUD. La conférence débutera à 18h.

Conférence : Pourquoi le changement climatique et la perte de la biodiversité sont-ils inextricablement liés l’un a l’autre ?

Dans son dernier rapport le GIEC (Groupe intergouvernemental d’expert sur le climat) confirme que les changements récents du climat sont à grande échelle, rapides, de plus en plus forts et sans précédent depuis des milliers d’années. Cette évolution rapide du climat a déjà des effets visibles qui vont continuer à s’amplifier dans les décennies à venir. De son coté, l’ IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) met en évidence un effondrement de la biodiversité terrestre et marine et une dégradation également sans précédent des services rendus par les écosystèmes. Ces deux crises environnementales sont directement liées aux activités humaines.

Les experts des deux thématiques appellent aujourd’hui à une lutte commune pour faire face à ces défis, profondément interconnectés et mettre en place des politiques qui traitent simultanément des problématiques de perte de biodiversité et de changement climatique en maximisant leurs bénéfices conjoints.

Mucem Lab – 201 Quai du Port 201 Quai du Port 13002 Marseille 13001

