Marcols-les-Eaux Moulinage de la Neuve Ardèche, Marcols-les-Eaux Découverte du Moulinage de la Neuve Moulinage de la Neuve Marcols-les-Eaux Catégories d’évènement: Ardèche

Marcols-les-Eaux

Découverte du Moulinage de la Neuve Moulinage de la Neuve, 3 octobre 2021, Marcols-les-Eaux. Fête de la science 03 octobre

Moulinage de la Neuve Moulins et Moulinages de la Glueyre. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 15h00 à 16h15 L’association « Moulins et Moulinages de la Glueyre » à Marcols-les-Eaux, vous propose de découvrir un des nombreux moulinages de la vallée de la rivière Glueyre : le Moulinage de la Neuve, aujourd’hui écomusée, au label de Patrimoine d’Ardèche.

Dans cette vallée, une quinzaine de moulinages témoignent en effet de l’intense activité industrielle passée du travail de la soie, fibre si précieuse. Le Moulinage de la Neuve construit en 1860 par Hercule Giraud s’est arrêté en 1967, refermant ses portes sur ses machines, ses bobines, sa roue à augets, le chants des ouvrières. En 2002, l’association pousse et ouvre les portes sur le passé à peine endormi…Tout est là, tout est resté !!

Au programme de votre découverte : une visite guidée du moulinage avec mise en fonctionnement de machines.

– découverte de l’usine, de son architecture, de ses sources d’énergie

– l’opération de moulinage pour assurer une bonne tenue au fil de soie

– le travail de la soie et son évolution

Possibilité de poursuivre la visite par une balade libre, jusqu’à la source minérale naturelle “Janvier” (à 10 min à pied du Moulinage) où des panneaux explicatifs vous présentent un siècle d’exploitation des sources de Marcols-les-Eaux. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Moulinage de la Neuve La Neuve place Marie Giraud 07190 Marcols-les-Eaux 07190 organisateur : https://www.moulinages.fr/ Moulinage de la Neuve

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Marcols-les-Eaux Autres Lieu Moulinage de la Neuve Adresse La Neuve place Marie Giraud 07190 Marcols-les-Eaux Ville Marcols-les-Eaux lieuville Moulinage de la Neuve Marcols-les-Eaux