Monestiés Monestiés- Salle des fêtes Monestiés, Tarn Exploration spatiale et planétologie Monestiés- Salle des fêtes Monestiés Catégories d’évènement: Monestiés

Tarn

Exploration spatiale et planétologie Monestiés- Salle des fêtes, 10 octobre 2021, Monestiés. Fête de la science 07 – 10 octobre

Monestiés- Salle des fêtes Commune de Monestiés. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h30

vendredi 08 octobre – 09h30

samedi 09 octobre – 09h30

dimanche 10 octobre – 09h30 L’exposition nous dévoile les grandes missions spatiales développées ces dernières années par le CNES avec ses partenaires européens, américains et japonais, conçues pour l’étude scientifique des corps célestes de notre système solaire. Occitanie>Tarn

Monestiés- Salle des fêtes Monestiés 81640 organisateur : Monestiés- Salle des fêtes

Détails Catégories d’évènement: Monestiés, Tarn Autres Lieu Monestiés- Salle des fêtes Adresse Monestiés Ville Monestiés lieuville Monestiés- Salle des fêtes Monestiés