Visitons l'artisanat : Mobsim, 5 octobre 2021, La Ferté Macé. Fête de la science 05 octobre

Mobsim Pôle ATEN – CMA Normandie.

mardi 05 octobre – 10h00 Basée à la Ferté-Macé (61), Mobsim est un spécialiste français du simulateur de conduite. Pour approcher la réalité de la conduite d’une voiture, d’un Poids Lourd, ou d’un avion, ainsi que des adaptations PMR, Mobsim embarque, dans ses simulateurs, des innovations techniques et mécaniques. Normandie>Orne

Mobsim Rue Pierre Neveu 61600 La Ferté Macé

