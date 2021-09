Olivet MJC d'Olivet - Moulin de la Vapeur Loiret, Olivet Et s’il y avait (ou a encore) de la vie sur Mars ? MJC d’Olivet – Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

jeudi 07 octobre – 18h30 à 20h00 Frances Westall, Directrice de recherche du Centre de biophysique moléculaire d’Orléans (CNRS), retracera l’historique de la recherche de traces de vie sur Mars – depuis l’invention de canaux sur la planète rouge par Percival Lowell en début du XXIe siècle, a travers les missions Viking en 1997, jusqu’aux missions de la NASA et de l’ESA/ROSCOSMOS aujourd’hui. Pourquoi pensons-nous qu’il y avait (et peut-être a encore) de la vie sur Mars ? A quoi cette vie ressemblera ? Comment la chercher et l’identifier ? Quelles seront les conséquences pour le monde scientifique et pour la société générale d’une éventuelle découverte de vie martienne? Centre-Val de Loire>Loiret

