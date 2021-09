Blagnac MJC des Arts Blagnac, Haute-Garonne Nuit des makers : Atelier impression textile et dessin numérique MJC des Arts Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Nuit des makers : Atelier impression textile et dessin numérique MJC des Arts, 8 octobre 2021, Blagnac. Fête de la science 08 octobre

MJC des Arts MJC des Arts de Blagnac. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 19h00 A l’aide des outils numériques du FaBL’@rt, vous passerez à l’action par l’impression de votre création numérique.

Tote bag fourni Occitanie>Haute-Garonne

MJC des Arts 2, rue Croix Blanche 31700 organisateur : https://www.mjc-arts-blagnac.com/ MJC des Arts

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu MJC des Arts Adresse 2, rue Croix Blanche Ville Blagnac lieuville MJC des Arts Blagnac