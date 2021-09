Chauvigny MJC de Chauvigny Chauvigny, Vienne sensibilisation à l’impression 3D MJC de Chauvigny Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

sensibilisation à l'impression 3D MJC de Chauvigny, 9 octobre 2021, Chauvigny.

samedi 09 octobre – 14h00 Lors de cet atelier de découverte à l’impression 3D, vous découvrirez comment fonctionne une imprimante 3D, les différents types d’impressions possibles, ce qui peut-être imprimé, etc. L’atelier sera clôturé par la réalisation d’un objet simple (modélisation), imprimable en trois dimensions. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

