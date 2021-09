Prog4kids en fête MJC CS Nomade, 9 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

Fête de la science 06 – 09 octobre

MJC CS Nomade MJC Centre Social Nomade. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00

Pour la fête de la science, TELECOM Nancy propose un atelier, qui permettra aux publics de réaliser des activités autour de la programmation informatique.

Voici un descriptif des différentes activités par période de 25 minutes :

Scratch : apprendre les bases de la programmation avec le petit chat Scratch et son langage graphique et ludique, abordable par tous, y compris les enfants et les personnes ne connaissant rien à la programmation,

Arduino : comprendre les bases de l’électronique et de la programmation sur microcontroleur Arduino, la plus célèbre des cartes à microcontroleur, et explorer la relation entre l’ordinateur et le monde réel,

Thymio : apprendre à programmer un robot, le faire agir en fonction des indications de ses capteurs pour réaliser une action « intelligente »,

Atelier soudure : apprendre à souder des composants électroniques et repartir avec un circuit fonctionnel que l’on a monté soit-même.”

Grand Est>Meurthe-et-Moselle

MJC CS Nomade 8 rue de Norvège 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500

organisateur : http://mjc-nomade.fr/ MJC CS Nomade